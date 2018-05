Apple, Tim Cook attacca nuovamente Mark Zuckerberg e Facebook per il caso Datagate

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, non ha mai fatto mistero di essere molto deluso e contrariato per la posizione assunta da Facebook nei confronti del caso Datagate. Nella giornata di ieri, parlando alla Duke University in North Carolina, Cook ha sferrato un altro attacco a Mark Zuckerberg.

Parlando ai neolaureati, Cook ha affermato che "rigettiamo la scusa che per ottenere il massimo dalla tecnologia bisogna rinunciare al diritto alla privacy, quindi scegliamo un percorso diverso: raccogliere il meno possibile i dati degli utenti. Essere premurosi e rispettosi sono delle prerogative a cui non vogliamo rinunciare, perchè sappiamo che appartengono anche agli utenti".

Un commento non diretto, ma velato alle politiche messe in atto da Facebook per la raccolta dei dati degli utenti.

Tutti infatti ricorderanno le dichiarazioni rilasciate a Recode all'apice dello scandalo Datagate lo scorso mese di Marzo, quando aveva anche duramente criticato il modello di business di Facebook che, come noto, si basa esclusivamente sugli introiti pubblicitari.

Successivamente, Apple ha anche aperto una nuova pagina sul proprio sito web incentrata esclusivamente sulla privacy degli utenti, in cui si legge che "la privacy per Apple è un diritto fondamentale", altra chiara frecciata alle politiche messe in atto da Facebook e, secondo molti, anche Google.