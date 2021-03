Apple, Tim Cook chiamato a testimoniare insieme a Tim Sweeney di Epic

Al centro di una diatriba giudiziaria che ormai va avanti dallo scorso anno, la battaglia fra Apple e Epic Games sulla rimozione di Fortnite dall'Apple Store segnerà, qualunque dovesse essere l'esito, il futuro delle transazioni in-app.

Dopo aver scoperto quale sarà la data di inizio del processo Fortnite, iniziano dunque a trapelare i primi nomi degli attori che ne prenderanno parte.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il colosso di Cupertino è chiamato a testimoniare con i suoi massimi dirigenti, fra cui il CEO Tim Cook, il vicepresidente senior della divisione software Craig Federighi e Phil Schiller. A tal proposito l'azienda, tramite i suoi portavoce, ha affermato ai microfoni della CNN che "i nostri dirigenti senior non vedono l'ora di condividere in tribunale l'impatto molto positivo che l'App Store ha avuto sull'innovazione, le economie in tutto il mondo e l'esperienza del cliente negli ultimi 12 anni".

Sul fronte Epic Games invece, oltre ai principali alti dirigenti dell'azienda, sarà chiamato a testimoniare anche il CEO e fondatore Tim Sweeney.

Facendo un passo indietro, ricordiamo che il fulcro della polemica è la rimozione dall'App Store di Fortnite per via del tentativo dell'azienda di aggirare le limitazioni contrattuali di Apple circa le transazioni interne all'app.

Proprio a questo proposito Apple ha ridotto al 15% le sue tariffe per le imprese sotto il milione di dollari all'anno e lo stesso ha fatto Google pochi giorni fa.