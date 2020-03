Apple, Tim Cook ed Eddy Cue a rischio contagio per il Coronavirus a causa di una festa

L'amministratore delegato di Universal Music, Lucian Grainge, è risultato positivo per il nuovo Coronavirus. Dopo la notizia, è immediatamente scattato l'allarme anche per il CEO di Apple Tim Cook ed Eddy Cue, che potrebbero essere stati contagiati in quanto hanno partecipato alla festa di compleanno del numero uno dell'etichetta discografica.

Secondo quanto quanto rivelato da Variety, i due dirigenti della società di Cupertino avrebbero preso parte al party organizzato dal CEO di Universal 16 giorni fa, e dal momento che i sintomi di Covid-19 possono manifestarsi in un lasso di tempo che va da 14 a 21 giorni dopo essere stati esposti al virus, l'allerta resta alta.

Resta da capire se i due si siano sottoposti al tampone per il virus, ed a riguardo non sono emerse indicazioni.

Dopo la notizia della positività di Grainge, gli uffici di UMG Santa Monica sono stati chiusi per le operazioni di sanificazione, ed ai dipendenti è stato ordinato di lavorare da casa e di lasciare l'edificio il prima possibile.

La festa si è tenuta presso il Madison Club di La Quinta, che è stato chiuso subito dopo la notizia. Il personale ha provveduto anche alla chiusura della club house e del campo da golf.

Da Apple ancora non è arrivato alcun comunicato, intanto. Ricordiamo che da stamattina è disponibile la nuova mappa di Microsoft relativa alla diffusione del Coronavirus.