Apple, Tim Cook non è più il CEO più pagato del pianeta: ecco chi lo ha superato

A qualche giorno dalla pubblicazione della lista Fortune 500, che quest'anno ha visto per la prima volta l' ingresso di un'azienda specializzata in criptovalute, arrivano i primi dati sulle compagnie che la compongono. Come sempre, destano grande scalpore le statistiche sugli stipendi di CEO e Presidenti delle più grandi compagnie al mondo.

Da qualche anno a questa parte, Tim Cook sembra essere il CEO più pagato del pianeta. Le ragioni della fortuna di Cook, che solo nel 2021 ha ricevuto un compenso di ben 770,5 milioni di Dollari, dipendono dal fatto che, sotto la sua direzione, il valore di Apple sia cresciuto di ben 2,2 trilioni di Dollari: una cifra enorme, benché insufficiente da garantire all'azienda il primato di compagnia più redditizia sul mercato, che è anzi stato strappato ad Apple da Saudi Aramco.

Quest'anno, per la prima volta dal 2018, però, Tim Cook è stato superato da un altro CEO, anch'egli specializzato nel mondo dell'informatica e della tecnologia. Stiamo parlando di Elon Musk, che si è posizionato primo tra i Chief Executive Officer della Fortune 500 per stipendio annuale nel 2021, con un guadagno-record di 23,5 miliardi di Dollari.

C'è da dire che lo stipendio annuale di Musk è in realtà fortemente falsato dalla vendita di azioni di Tesla portata avanti dal miliardario nel mese di novembre, che ha ingrandito nettamente il suo bilancio per quest'anno. Al momento, comunque, il patrimonio di Musk si attesta attorno ai 218,1 miliardi di Dollari.

Per fare un paragone, Tim Cook ha un patrimonio di pochi miliardi di Dollari, la maggior parte dei quali detenuti sotto forma di azioni dell'azienda che dirige, per un totale di 1,7 miliardi di Dollari al prezzo attuale.

Al terzo posto della classifica dei CEO più pagati al mondo troviamo poi un altro volto noto dell'informatica, ovvero il CEO di NVIDIA Jensen Huang, con uno stipendio annuo di 561 Milioni di Dollari nel 2021. Seguono, tra i nomi conosciuti dagli amanti della tecnologia, Reed Hastings, CEO di Netflix, con un introito annuo di 453,3 milioni di Dollari, e, a distanza di un paio di posizioni, Satya Nadella, CEO di Microsoft, con guadagni pari a 309 milioni di Dollari nel 2021.