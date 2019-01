Apple, Tim Cook: 'nuovi servizi in arrivo nel 2019'

Periodo di interviste e di tante parole per l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che a seguito della pressione dei mercati è stato costretto a tranquillizzare tutti sul futuro societario del colosso da lui diretto. Questa volta il dirigente si è concesso ai microfoni della CNBC.

Cook ha parlato del 2019 di Apple, che a quanto pare intende espandere la propria gramma di prodotti e servizi. "Ci vedrete annunciare nuovi servizi quest'anno, ci saranno più cose" ha affermato a Jim Cramer della CNBC, senza però diffondere molte informazioni a riguardo.

Il CEO ha specificato che su questi servizi Apple ha lavorato per "molti anni", e si è focalizzato su quelli rivolti all'assistenza sanitaria, che rappresenta "un'area in cui credo molto", in quanto rappresenta un settore in cui Apple potrebbe dare ulteriormente un contributo all'umanità.

Apple in effetti negli ultimi anni ha puntato molto sulla salute ed il fitness, fornendo più dati sulla salute attraverso i suoi dispositivi, incluso il conteggio dei passi su iPhone e la frequenza cardiaca su Apple Watch, senza dimenticare la recente funzione che permette di effettuare l'elettrocardiogramma su Apple Watch 4 e che in Italia ancora non è arrivata.

"Stiamo consentendo alle persone di gestire la propria salute, e siamo in prima linea. Ma penso che in futuro le persone saranno in grado di dire che il nostro contributo più importante sarà proprio in questo settore" ha affermato Cook, che non ha diffuso alcun tipo di riferimento al possibile lancio del servizio di streaming.