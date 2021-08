Apple, Tim Cook resterà fino a quando non avrà lanciato un prodotto 'storico'

La storia di Apple è ricca di prodotti e servizi iconici, lanciati principalmente da Steve Jobs: il primo iMac all-in-one, iPod, iTunes nel 2003 e, ovviamente, iPhone nel 2007. Anche l’attuale Amministratore Delegato Tim Cook vuole rilasciare qualcosa di altrettanto iconico prima di abbandonare la carica attorno al 2025, ma di cosa si tratterà?

Stando a quanto scritto da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter, Tim Cook dovrebbe coprire la sua carica di CEO almeno fino al 2025, anno in cui è attualmente previsto il suo ultimo pagamento in azioni Apple. Non va esclusa a priori un’estensione fino al 2028 in attesa della nomina definitiva del successore, ma a prescindere dalla data esatta l’intenzione di Cook resta una sola: guidare il rilascio di un nuovo prodotto o servizio definibile “storico”.

Lui la storia di Apple l’ha già fatta e la sta facendo, dato che le azioni del colosso di Cupertino sono aumentate del 1.100% dal suo approdo come amministratore delegato, ma non si tratta certamente dello stesso impatto che ha avuto il predecessore Steve Jobs. Secondo Gurman, dunque, il prodotto innovativo in questione dovrebbe trattarsi degli occhiali per la realtà aumentata Apple Glass.

Degli Apple Glass non si sente parlare da diverso tempo, sebbene le prime voci siano apparse ancora tra 2019 e 2020. Lo scorso aprile alcune indiscrezioni trattavano i possibili ritardi nel lancio sul mercato, ma da allora gli occhiali AR della Mela non sono rientrati negli interessi principali dei tipster esperti del colosso di Cupertino.

Come se non bastasse, il loro approdo nei negozi dovrebbe essere preceduto dal primo visore VR Apple il cui lancio è atteso già per il 2022. Insomma, c’è davvero tanta carne al fuoco e Tim Cook sembra essere pronto a servirla sul piatto: riuscirà a soddisfare anche i palati più esigenti? Lo sapremo solo a tempo debito.

Intanto si attende la presentazione di iPhone 13, prossima generazione di smartphone ammiraglia di casa Apple.