Apple, Tim Cook a sorpresa: 'domani grande annuncio', cosa potrebbe essere?

Dopo aver trattato le novità in casa Samsung svelate all'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), è giunto il momento di parlare di Apple. Infatti, Tim Cook ha rivelato a sorpresa che "domani ci sarà un grande annuncio".

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e 9to5Mac (nonché come si può vedere nel video pubblicato da CBS This Morning su Twitter), il CEO della società di Cupertino ha affermato in un'intervista che domani 13 gennaio 2021 verrà svelata una grande iniziativa. Ovviamente non sono stati rivelati ulteriori dettagli per il momento, ma tutto fa pensare, visti i termini utilizzati, che non si tratti di un prodotto (come fatto notare dalla stessa fonte).

Difficile dire al momento di cosa potrebbe trattarsi. Infatti, essenzialmente nessuno si aspettava un annuncio da parte di Apple nei giorni del a dir poco affollato CES, in cui parecchie aziende del mondo tech stanno lanciando miriadi di prodotti. Qualcuno in queste ore sta già vociferando del fatto che Cook potrebbe fare riferimento a un nuovo servizio, mentre altri affermano che Apple sarebbe pronta a lanciare un qualche tipo di piattaforma. Infine, qualcuno allude a qualche tipo di campagna per sensibilizzare le persone su quanto avvenuto recentemente negli Stati Uniti d'America.

Insomma, i rumor si sprecano online e nella mente degli appassionati, ma solamente domani conosceremo cosa bolle in pentola in casa Apple.