Apple, Tim Cook: 'Vogliamo essere i migliori, non i primi'

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, nella giornata di ieri ha partecipato all'evento Salesforce Live, nel corso del quale ha parlato con Marc Benioff di vari aspetti del suo lavoro. In particolare, il CEO ha discusso della sua amicizia con Steve Jobs, ma anche della filosofia che guida tutt'oggi la Mela.

Il cinquantanovenne dirigente Apple ha affermato che la maggior parte della gente quando pensa a Jobs lo collega ai prodotti che ha creato e che hanno migliorato il mondo. Cook però ha ricordato momenti più intimi in cui ha avuto modo di conoscerlo da vicino, inclusa la routine quotidiana ed i valori che ha inculcato ad Apple, che ancora oggi sono parte integrante del processo di sviluppo dei prodotti.

"Think Different è ancora profondamente integrato in Apple" ha affermato Cook, secondo cui la filosofia della società da lui diretta è semplice: "non ci siamo mai fissati l'obiettivo di essere i primi in un determinato settore, ma di essere i migliori. Non abbiamo mai deciso di ottenere il massimo, ma il meglio. Questa filosofia ci ha guidato negli ultimi anni e ci ha impedito di cercare quote di mercato ed altri tipi di cose. Noi di Apple vogliamo solo realizzare i prodotti migliori".

Cook ha anche rivendicato con orgoglio la posizione di rilievo assunta dai prodotti Apple nelle società Fortune 500, ed ha rivendicato l'impegno della società nel proteggere la riservatezza degli utenti. Secondo Cook infatti "la privacy è parte integrante del processo idi progettazione di un prodotto, non l'aggiungiamo dopo".

L'intervista completa è disponibile sul sito web ufficiale di Salesforce.