Apple tira dritto: risolti i problemi con la Cina, iPhone 14 farà vendite da record

Nonostante i fornitori cinesi di Apple siano nei guai con le autorità di Pechino, la compagnia di Cupertino sembra essere fiduciosa sulle vendite di iPhone 14. Al netto dei problemi con le spedizioni, infatti, pare che Apple abbia rivisto le stime di vendita al rialzo per la nuova generazione dei propri smartphone.

Il Taiwan Economic Times, infatti, riporta che Apple avrebbe aumentato il numero di iPhone 14 richiesti ai fornitori a 95 milioni, il 5% in più rispetto alle stime di qualche mese fa, che si attestavano appena al di sotto dei 90 milioni di unità. Il report aggiunge anche che, stando alle previsioni di Apple, iPhone 14 venderà molto meglio di iPhone 13.

Lo stesso articolo conferma quanto ormai già stabilito da diversi leak, ossia che Apple produrrà quattro modelli di iPhone 14, di cui due con schermo da 6,1" e due con display da 6,7": i device dovrebbero essere rispettivamente iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max. Proprio quest'ultimo, secondo il Taiwan Economic Times, dovrebbe essere lo smartphone più venduto della lineup.

La notizia è importante per almeno due ragioni: la prima è che il mercato degli smartphone è in calo ormai da mesi, perciò le previsione sembrano reiterare e confermare che Apple sia l'unica azienda del settore a non perdere utenti, unità piazzate, vendite e incassi. In secondo luogo, l'aumento delle quantità vendute di smartphone implica anche che la casa di Cupertino si aspetta di superare l'impasse tra Pechino e i fornitori Apple in breve tempo.

In effetti, riporta Engadget, la Mela Morsicata avrebbe deciso di "darla vinta" al Governo cinese ed avrebbe diramato a tutti i suoi fornitori cinesi e taiwanesi una nota, chiedendo loro di specificare il nome di Taiwan come "Taipei Cinese" o "Taiwan, Cina" nei documenti di accompagnamento di ordini e spedizioni, in modo che essi non vengano bloccati dalle autorità di Pechino.