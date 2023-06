Il titolo Apple tocca un nuovo record: è l'effetto Vision Pro o iPhone 15?

Ad una settimana esatta dalla presentazione di Apple Vision Pro, il titolo Apple registra un nuovo massimo storico in borsa. Nella giornata di ieri, 12 Giugno 2023, le azioni di Apple hanno chiuso le negoziazioni al valore più alto da oltre un anno, a 183,79 Dollari.

Come osservato dagli analisti ed osservatori di mercato, si tratta del prezzo di chiusura più alto ed avvicina di molto la società a raggiungere una valutazione di 3 trilioni di Dollari.

In circostanze come queste è difficile capire a cosa sia legato questo incremento del valore: è innegabile però che ad una settimana esatta dalla storica presentazione dell’headset in molti lo colleghino a Vision Pro, sebbene non siano mancate le critiche soprattutto per il prezzo. Apple ha investito in maniera importante sulla realtà aumentata e virtuale, e nell’ultimo decennio ha portato avanti un imponente lavoro di ricerca e sviluppo prima di procedere con la presentazione del visore.

Tuttavia, l’euforia degli investitori potrebbe anche essere legata ad altri prodotti: nella giornata di ieri sono state pubblicate le recensioni dei nuovi MacBook Air da 15 pollici, anch’essi presentati alla WWDC, mentre sullo sfondo resta ovviamente iPhone 15 che sarà svelato in via ufficiale a Settembre e dovrebbe sfoggiare un ingresso USB-C per la prima volta nella sua storia.