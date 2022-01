Apple tocca ufficialmente i 3000 miliardi di dollari, Microsoft segue in solitaria

L'esclusivo club dei "bilionari" perde ufficialmente un pezzo. Dopo l'ingresso di Microsoft tra le aziende da 2000 miliardi, di cui facevano parte solo i due colossi tech di Cupertino e Redmond.

In attesa che Google e Amazon sfondino il muro dei 2000, infatti, è Apple la prima società al mondo a superare i 3000 miliardi di dollari. Una clamorosa ascesa, che ha consentito alla società di guadagnare circa il 40% anno su anno, culminata in questo storico traguardo.

La stessa Apple è stata la prima a superare i 2000 miliardi ed è rimasta l'unica e sola per parecchio tempo, almeno sino al lancio di Windows 11, costato a Apple l'esclusività. Un podio condiviso e durato relativamente poco in termini tech. La prima candelina, invece, quella dei 1000 miliardi, Apple l'ha spenta solo nel 2018, spinto anche dal grande successo di iPhone X.

Non è certamente un caso che Apple fra tutte sia stata la prima a raggiungere questo obiettivo. Tutto il mercato è in una forma smagliante. Nonostante la crisi dei semiconduttori imperversi sul mercato, infatti, la domanda è altissima sia per prodotti che per servizi, che si tratti del mondo Android, oppure Microsoft o dell'ecosistema Apple. In questo contesto, le prime proiezioni suggeriscono un Q1 2022 da record, che potrebbe superare i 118 miliardi di dollari stracciando il record casalingo dello scorso anno, pari a oltre 111 miliardi.