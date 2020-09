Apple toglie le commissioni a Facebook Pay per un tempo limitato per alcuni acquisti

Dopo le recenti tensioni tra Apple e Facebook, l'azienda di Tim Cook sembra voler "allentare" un po' la presa, concedendo un po' di "respiro" alla società di Mark Zuckerberg per quanto riguarda le ormai famose commissioni del 30%.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge, la società di Cupertino ha deciso di dare un po' di "tregua" a Facebook. Infatti, l'azienda di Tim Cook concederà alla società di Mark Zuckerberg un periodo di tempo in cui le commissioni del 30% non verranno applicate, perlomeno per quanto riguarda gli acquisti relativi agli eventi online effettuati tramite Facebook Pay. Più precisamente, in questo caso le commissioni non verranno trattenute fino ad agosto 2021.

Pensate che Facebook voleva esplicitare le commissioni trattenute da Apple e che l'azienda di Cupertino aveva bloccato l'aggiornamento dell'applicazione di Facebook che introduceva questa novità. La società di Mark Zuckerberg, dal canto suo, aveva a più riprese ribadito il fatto che la funzionalità che consente di effettuare acquisti relativi agli eventi online è stata pensata per aiutare quelle piccole realtà in difficoltà a causa della situazione legata al COVID-19.

In ogni caso, per il momento, ovvero fino ad agosto 2021, Facebook ha ottenuto un "lasciapassare" per Facebook Pay da questo punto di vista. Basterà questo per allentare le tensioni tra le due aziende? Staremo a vedere.

Per il resto, rimanendo in campo commissioni, ma spostandoci nella zona di Mountain View, si vocifera che Google stia per aggiornare le sue linee guida.