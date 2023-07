Apple: piuttosto che togliere la crittografia end-to-end preferisce chiudere iMessage

La privacy è un aspetto su cui Apple concede poche concessioni, e la notizia che arriva dal Regno Unito non fa altro che confermarlo ulteriormente. Apple infatti ha affermato che piuttosto che indebolirla, preferisce rimuovere servizi come FaceTime ed iMessage dall’Uk.

L’aut aut è arrivato dopo la proposta del Governo Britannico che sta cercando di aggiornare l’investigatory Powers Ace del 2016. Nella proposta, il Governo vuole che i servizi di messaggistica istantanea cancellino le funzionalità di sicurezza in accordo con l’Home Office prima del lancio. Tale atto consentirebbe all’Home Office di richiedere che le funzionalità di sicurezza siano disabilitate senza avvisare gli utenti, in maniera istantanea.

L’Online Safety Bill, questo il nome della proposta, prevede anche l’eliminazione della crittografia end-to-end dalle piattaforme di messaggistica per consentire alle forze dell’ordine di accedere ai contenuti durante le indagini su determinati crimini come la pedopornografia ed il terrorismo.

Apple ha spiegato che piuttosto che rimuovere la crittografia, preferisce chiudere i servizi per proteggere la privacy degli utenti, e lo stesso ha fatto anche Signal. L'esperto di sicurezza informatica, il professor Alan Woodward della Surrey University ha affermato che è improbabile che le società tecnologiche accettino le proposte. Dal suo canto il Ministero dell'Interno ha affermato alla BBC che l'Investigatory Powers Act è stato progettato per "proteggere il pubblico da criminali, pedofili e terroristi" ed ha aggiunto che "teniamo sotto controllo tutta la legislazione per assicurarci che sia la più efficace possibile e questa consultazione fa parte di questo processo. Non sono state ancora prese decisioni".