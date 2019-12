Apple torna ad aggiornare i vecchi iPhone: ecco iOS 12.4.4

A circa 24 ore dal rilascio di iOS 13.3 in Italia, arriva un altro update targato Apple. Infatti, la società di Cupertino ha avviato il rollout dell'aggiornamento ad iOS 12.4.4, versione del sistema operativo destinata ai vecchi iPhone che non supportano iOS 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, i dispositivi compatibili sono iPhone 5S, iPhone 6, iPad Air (prima generazione), iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch 6. Il changelog non fornisce informazioni dettagliate in merito al contenuto dell'aggiornamento, ma fa semplicemente sapere che si tratta di un update di sicurezza importante. Insomma, nel caso siate in possesso di uno dei dispositivi coinvolti, vi consigliamo caldamente di effettuare l'aggiornamento.

Apple sta mantenendo aggiornati da tempo anche i suoi dispositivi più datati, perlomeno per quanto riguarda gli update di sicurezza. In questo modo, anche coloro che non dispongono di un iPhone, iPad o iPod in grado di supportare iOS 13 possono rimanere tranquilli in termini di "protezione".

Vi ricordiamo che alcune recenti indiscrezioni descrivono una società di Cupertino intenta a voler modificare il processo di sviluppo software per via dei troppi bug riscontrati dagli utenti con iOS 13. Tuttavia, Apple sta rispondendo bene alle segnalazioni e ha già corretto molti inconvenienti.