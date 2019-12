Apple torna al CES di Las Vegas a 28 anni dalla presentazione del Newton

Per la prima volta da oltre 28 anni, Apple ha annunciato che sarà presente al CES di Las Vegas del prossimo Febbraio. Il colosso di Cupertino però non presenterà alcun tipo di prodotto, ma terrà degli eventi con i giornalisti in cui vari dirigenti parleranno del delicato tema della privacy.

E' infatti già stata annunciata la presenza di Jane Horvarth, direttrice della privacy globale di Apple, che parlerà insieme ad altri colleghi della difesa delle informazioni personali degli utenti. Non è previsto alcun evento ufficiale, però: si tratterà di un round table a cui parteciperanno anche esponenti di Facebook Procter & Gamble ed il commissario FTC Rebecca Slaughter.

La presenza di Apple al CES di Las Vegas però è una notizia, ed arriva a 28 anni dall'ultima, quando era stato mostrato il Newton. Negli anni successivi la società americana ha preferito adottare un altro approccio per svelare i propri prodotti, con eventi dedicati come il Macworld Expo che nel gennaio 2007 fu teatro della storica presentazione del primo iPhone EDGE, che mise in ombra tutto ciò che era stato svelato nei giorni precedenti alla fiera del Nevada.

Nel 2019 Apple è stata indirettamente presente al CES con un cartellone pubblicitario focalizzato sulla privacy, in cui era presente il claim "What happens on your iPhone, stays on your iPhone".