Apple torna in difesa dell'App Store: ecco perché la sua presenza è imprescindibile

Dopo l'ennesima indagine su Apple e Google da parte dell'Antitrust, il colosso di Cupertino torna a difendere l'ecosistema che con tanto impegno e passione ha costruito nell'ultimo decennio e, in particolare, il ruolo fondamentale dell'App Store.

Come i più affezionati utenti Apple già sapranno, uno degli aspetti di maggior pregio del suo ecosistema è proprio la qualità dei contenuti che offre. Non stupisce dunque che nel documento "Costruire un ecosistema affidabile per milioni di applicazioni" Apple parli proprio del ruolo chiave dell'App Store in questo sistema di fiducia, in cui la sua assenza danneggerebbe inequivocabilmente l'utente finale e la sua esperienza d'uso oltre che, per estensione, gli stessi sviluppatori.

Come affermato da Apple, "Esaminiamo ogni singola app e ogni aggiornamento dell'app per valutare se soddisfano i nostri elevati standard [...] Questo processo, che cerchiamo di migliorare costantemente, è progettato per proteggere i nostri utenti tenendo fuori dall'App Store truffatori, malware e criminali informatici".

La presenza di un solo Store è proprio il punto cruciale su cui ruotano le polemiche e le indagini poiché viene visto come un atteggiamento anticoncorrenziale. A tal proposito, in una lettera inviata ai legislatori, Apple si è detta preoccupata che "le proposte attuali possano danneggiare la privacy dei consumatori, la sicurezza dei dispositivi e l'innovazione".

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'azienda ha da poco aperto il suo nuovo, splendido Apple Store romano di Via del Corso.