Apple torna a respirare: Foxconn riprenderà a produrre iPhone, ma solo dopo Natale

La produzione di iPhone 14 si è fermata per diverse settimane, presso gli stabilimenti cinesi di Foxconn, prima a causa di un lockdown anti-Covid imposto dalle autorità di Pechino e poi per via di una serie di rivolte tra i lavoratori della produzione. Ora, finalmente, pare che vi sia una finestra per la ripresa della produzione di iPhone 14.

Sfortunatamente per Apple, la manifattura dei Melafonini di nuova generazione non riprenderà prima di fine dicembre, il che significa che il colosso di Cupertino arriverà con delle scorte del tutto insufficienti alla stagione natalizia. Secondo Reuters, infatti, la produzione riprenderà solo negli ultimi giorni di dicembre 2022, o addirittura all'inizio di gennaio 2023.

Le proteste dei lavoratori di Foxconn sono in realtà rientrate già da qualche giorno, ma pare che ciò non sia bastato a far riprendere immediatamente i lavori. Il problema maggiore, attualmente, sono le restrizioni ancora in vigore a Zhengzhou, che il Governo cinese non ha ancora accennato ad allentare per via della sua politica "zero-Covid".

Reuters riporta da fonti locali che, negli ultimi giorni, "la situazione si è stabilizzata" e che Pechino potrebbe concedere una riduzione delle restrizioni alla mobilità e alla produzione. Le fonti spiegano poi che "al momento, la situazione epidemica complessiva è stata messa sotto controllo: il mese di novembre è sempre il periodo con più casi. Piano piano ripristineremo la capacità produttiva ai livelli normali".

La ripresa delle normali attività di Foxconn, ora che le rivolte sono rientrate e che la curva pandemica è tornata ad abbassarsi, richiederà comunque tempo. Non solo gli stabilimenti andranno riattivati, ma circa 200.000 persone dovranno tornare al lavoro, seguendo una rigida compartimentazione per evitare ulteriori focolai di Coronavirus.



Al momento, comunque, lo stabilimento di Foxconn di Zhengzhou produce il 70% degli iPhone in commercio: negli scorsi giorni è emerso anche che Apple vorrebbe diversificare i suoi fornitori, riducendo l'impatto delle possibili future restrizioni che Pechino potrebbe applicare a causa del Covid-19.