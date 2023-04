Apple, trapela la misteriosa 'Siri X': è la nuova assistente vocale con IA?

Neanche il tempo di raccontarvi che Amazon sta lavorando all'IA di Alexa, implementandovi un modello linguistico simile a quello di ChatGPT, che emerge che Apple starebbe facendo lo stesso con Siri, con un progetto noto come "Siri X" e quasi interamente basato sull'Intelligenza Artificiale.

Questo è quanto emerge da un lungo report di The Information, il quale tuttavia non sembra prospettare nulla di buono per gli sforzi sull'IA del colosso di Cupertino: secondo diversi impiegati della compagnia intervistati dal giornalista Wayne Ma, infatti, Apple mancherebbe di ambizione nel settore IA e si starebbe approcciando a quest'ultimo in maniera disorganizzata e disfunzionale, con il rischio di un boomerang che potrebbe danneggiare i progetti della Mela Morsicata.

Secondo The Information, addirittura, Siri verrebbe "apertamente derisa" dai dipendenti di Apple per via della sua mancanza di funzioni e di miglioramenti nel corso del tempo. Con l'arrivo sul mercato di ChatGPT, poi, Apple avrebbe temporeggiato prima di decidere di implementare l'IA su Siri, facendolo solo tardivamente e restando diversi passi indietro rispetto alla concorrenza. Addirittura, pare che diversi dipendenti abbiano lasciato Apple in virtù di questo suo presunto "conservatorismo".

Sembra addirittura che lo stesso Tim Cook abbia cercato di convincere gli ingegneri a non lasciare Apple per altre compagnie, mentre diversi executive dell'azienda avrebbero cestinato le proposte di dotare Siri di maggiori capacità conversative, spiegando che queste ultime sarebbero troppo difficili da controllare e creando un ambiente difficile per lo sviluppo dell'assistente virtuale.

Nel 2021, infine, Apple ha iniziato a lavorare a Siri X, un progetto che avrebbe dovuto commemorare il decimo anniversario dell'assistente virtuale (lanciata proprio a ottobre 2011), e che ormai sarebbe quasi completo: quest'ultimo, che potrebbe essere presentato a breve, dovrebbe utilizzare l'IA e, al contempo, spostare gran parte del processing di Siri direttamente sul device, così da tutelare la privacy degli utenti.