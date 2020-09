Apple, trapela un prodotto assente durante la conferenza: è per iPhone 12?

La conferenza "Time Flies" si è tenuta solamente pochi giorni fa, ma sappiamo bene quanto il mondo dei leak e della tecnologia in generale siano "affamati" di novità. Per questo motivo, non sorprende il fatto che sia trapelato online un prodotto che potrebbe essere legato ad iPhone 12.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog (la fonte originale è 9to5Mac) e come potete vedere nel video pubblicato su Twitter da Jordan Kahn, sembra che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su un prototipo legato a un nuovo accessorio dell'azienda di Cupertino. Più precisamente, si sta parlando di quello che sembra essere un caricabatterie wireless magnetico. A inizio 2020 si vociferava di un tappetino di ricarica con dimensioni inferiori rispetto ad AirPower, quindi probabilmente bolle qualcosa in pentola in casa Apple.

Oltre a questo, recentemente sono trapelati dei rumor che descrivono una gamma di smartphone iPhone 12 avente un attacco magnetico sul retro. La comparsa online del succitato prototipo sembra quindi andare verso questa direzione, alimentando ulteriormente le voci di corridoio relative alla prossima famiglia di dispositivi mobili dell'azienda di Tim Cook. Insomma, potrebbe trattarsi di uno degli accessori per iPhone 12.

Difficile dire se il prodotto sia solamente un'unità preliminare oppure se Apple abbia realmente intenzione di produrre un caricabatterie di questo tipo, ma il leak risulta interessante e ci permette di dare un'occhiata a un dispositivo Apple non annunciato nel corso della conferenza Time Flies. Arriveranno maggiori dettagli a ottobre 2020? Staremo a vedere.