Apple, tre MacBook Pro ed Air in arrivo il 10 Novembre: ecco i primi dettagli

Continuiamo a parlare del keynote Apple del 10 Novembre, annunciato in via ufficiale nella giornata di ieri. Con ogni probabilità si tratterà di un evento interamente dedicato ai Mac, e nello specifico a quelli basati sui nuovi processori Apple Silicon.

E se qualche ora fa si parlava della possibile presentazione di un nuovo iMac, adesso sono emerse delle nuove indicazioni sui laptop che dovrebbe svelare Apple.

Secondo un rapporto di Bloomberg, infatti, il colosso di Cupertino svelerà tre MacBook. Nel corso dell’evento infatti probabilmente vedranno la luce i nuovi MacBook Pro da 13 e 16 pollici ed un MacBook Air da 13 pollici. Foxconn riferisce che Apple avrebbe affidato l’assemblaggio dei laptop più piccoli ad Hon Hai Precision Industry, mentre per il MacBook Pro avrebbe stretto un accordo con Quanta Computer.

Lo stesso sito riferisce che durante il keynote saranno mostrati almeno due laptop, probabilmente i più piccoli, che potrebbero arrivare già prima di fine anno nei negozi in quanto sono avanti della produzione. Non sono previste grosse novità a parte il nuovo processore, che segnerà l’addio ad Intel.

Secondo molti è probabile che la transizione ai chip proprietari potrebbe coincidere anche con un calo dei prezzi, ma a riguardo non sono ancora emerse informazioni precise e come sempre bisognerà attendere il via dell’evento.