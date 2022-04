Apple, tre modelli di MacBook diventano obsoleti: non saranno più supportati

Mentre siamo in attesa dei nuovi MacBook Air 2022 con chip M2, che dovrebbero arrivare durante l’estate, Apple ha annunciato la fine del supporto per tre modelli di MacBook che sono stati lanciati sul mercato nel corso degli scorsi mesi.

Nello specifico, Apple ha spiegato che entro fine mese saranno spostati nell’elenco di quelli obsoleti i seguenti modelli:

MacBook Air (11 pollici, inizio 2014)

MacBook Air (13 pollici, inizio 2014)

MacBook Pro (13 pollici, metà 2014)

Si tratta di dispositivi ormai vecchi, che rispecchiano a pieno le caratteristiche che consentono ad Apple di etichettarli come obsoleti. Il colosso di Cupertino infatti considera in tal modo i prodotti per cui sono trascorsi sette anni dall’ultima distribuzione.

Apple interrompe tutti i servizi hardware per tali device, che non potranno più godere dei servizi di riparazioni ufficiali, ma i modelli di MacBook sopra elencati potrebbero comunque rimanere idonei per la riparazione della sola batteria in alcuni paesi, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Per il MacBook Air da 11 pollici la produzione è stata interrotta ad ottobre 2016, dopo che Apple ha presentato il primo MacBook Pro con Touch Bar. Per quanto riguarda il MacBook Air, invece, il modello da 13 pollici con chip M1 è stato presentato a novembre 2020.