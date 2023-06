Apple ora vale più di tre trilioni di Dollari: tutto merito di Vision Pro?

Nel 2020, Apple ha raggiunto gli 1,5 trilioni di Dollari di capitalizzazione di mercato. Negli scorsi mesi, complice l'impennata del settore hi-tech durante la pandemia, la Mela Morsicata era salita fino ad un market cap di 3 trilioni di Dollari, salvo poi scivolare sotto tale soglia a causa della crisi economica innescata dal conflitto in Ucraina.

Ebbene, nelle scorse ore, Apple ha superato nuovamente i 3 trilioni di capitalizzazione di mercato: tale cifra era stata toccata solo brevemente tra gennaio e febbraio 2022, ma era immediatamente tornata a scendere quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, innescando una crisi politica ed economica su scala globale, che ha duramente colpito anche il settore della tecnologia.

Nella mattinata di oggi, venerdì 30 giugno, Macrumors riporta che le azioni di Apple sono state scambiate sul mercato finanziario per 191,78 Dollari ciascuna, portando ad un totale poco al di sopra dei tre trilioni di Dollari, ovvero dei 3.000 miliardi di Dollari. Il risultato è ottimo, soprattutto se consideriamo che a gennaio Apple era scesa sotto i 2 trilioni di Dollari di capitalizzazione complessiva di mercato a causa delle vendite al di sotto delle aspettative di iPhone 14.

Negli ultimi mesi, il valore azionario di Apple è aumentato del 53%, segnando un periodo decisamente positivo per la Mela Morsicata, grazie al successo del lancio dei Macbook Pro M2 e alla ripresa delle vendite di iPhone 14, che hanno iniziato a ingranare dopo un periodo post-lancio funestato dalla scarsità di unità disponibili nei negozi fisici.

A contribuire all'esplosivo aumento di capitalizzazione del colosso di Cupertino, più di recente, è stato anche la presentazione di Apple Vision Pro, che ha fatto schizzare il titolo di Apple in borsa. Per il momento, comunque, non possiamo sapere se il market cap dell'azienda rimarrà stabilmente al di sopra dei tre trilioni di Dollari o se, come avvenuto a inizio 2022, tornerà a scendere nelle prossime settimane.