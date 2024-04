Apple trema: gli auricolari OPPO Enco X2 a un prezzo IRRISORIO!

OPPO Enco X2 è una coppia di auricolari che vanta una straordinaria riduzione attiva del rumore, su uno spettro allargato per ascoltare musica in maniera indisturbata. Oggi puoi farla tua al minimo storico a soli 95,48 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ottima poi la funzione Registratore Dolby Atmos, in grado di trasformare le cuffie in un registratore audio specifico per lo spazio con la registrazione binaurale Dolby Atmos.

Straordinaria poi la batteria: durata fino a 9 ore e mezza senza riduzione del rumore. Se invece si attiva quest'ultima funzione l'autonomia arriva a 5,5 ore. Non solo: con la custodia di ricarica, l'autonomia della batteria arriva perfino a 22 ore con la riduzione attiva del rumore, e a 40 ore senza riduzione del rumore.

Per le telefonate, la modalità Trasparenza si attiva automaticamente quando si parla, i sensori di conduzione ossea aiutano a differenziare meglio la voce dai rumori circostanti.

Potrai gestire le telefonate o la musica che ascolti comodamente dai tastini, quindi non dovrai estrarre il tuo telefono.

Il prodotto è stato definito il miglior prodotto del settore 2022-2023 dagli Eisa Award.

