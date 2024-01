Apple trema: maxi-processo antitrust nel 2024? L'indiscrezione del New York Times

Mentre Apple incontra guai in Giappone, con il governo di Tokyo che valuta una norma che obblighi la Mela Morsicata a permettere il sideloading delle app su iPhone, per Cupertino arrivano brutte notizie anche dagli Stati Uniti. Il 2024, infatti, potrebbe essere l'anno della più grande causa legale di antitrust di sempre contro Apple negli USA.

A riportare la notizia è il New York Times, che spiega che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti sarebbe nelle "fasi avanzate" di una causa legale contro Apple, e sarebbe pronto ad avviare in tribunale un processo "radicale" contro la Mela Morsicata. Secondo il NYT, il Dipartimento di Giustizia potrebbe già depositare tutti i documenti processuali nella prima metà del 2024.

Al centro del procedimento vi sarebbero i sistemi utilizzati da Apple per favorire il suo ecosistema composto da iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, rendendo difficile il passaggio al mondo Android (o ad un sistema ibrido) per gli utenti che non vogliono affidarsi completamente ai prodotti di Cupertino. In particolare, il DOJ dovrebbe indagare i sistemi di controllo di Apple sul software e sull'hardware dei suoi dispositivi nell'ottica di limitare la concorrenza degli altri produttori.

Negli scorsi mesi, Apple è finita nel mirino dell'antitust italiano, la cui istruttoria riguardava però le politiche sulla privacy promosse dall'azienda. Il processo che vedrebbe l'azienda coinvolta in Nordamerica, invece, potrebbe avere una portata ben maggiore. Sempre il New York Times, poi, riporta che tra i temi che il DOJ dovrebbe indagare vi sono il funzionamento di Apple Watch in pairing con iPhone, che sarebbe migliore di quello di ogni altro smartphone, il fatto che Apple abbia "chiuso" iMessage alla concorrenza e numerose questioni relative all'App Store e ai suoi sistemi di pagamento.

Sotto quest'ultimo punto di vista, le indagini dovrebbero focalizzarsi sul blocco delle app di Cloud Gaming dall'App Store, sulle restrizioni all'accesso alla posizione dell'utente per i software di terze parti, sui sistemi di trasparenza per la raccolta dei dati degli utenti, sulla gestione degli acquisti in-app e sull'eventuale trattamento preferenziale accordato dalla Mela Morsicata alle app proprietarie rispetto a quelle di terze parti.

Sembra inoltre che diversi competitor di Apple abbiano già parlato con gli investigatori americani: tra di essi abbiamo Beeper e Tile (che forniscono servizi simil-iMessage su Android), ma anche Basecamp e, soprattutto, Meta e Spotify, insieme a diverse banche americane, che si sarebbero schierate contro Apple per via delle limitazioni imposte ai sistemi di pagamento di Apple Pay.

In ogni caso, l'azione legale del Dipartimento di Giustizia era nell'aria da tempo. Al momento, infatti, Apple è l'unica delle "Big Five" americane a non essere stata portata in tribunale dal DOJ: le altre compagnie di questa lista (Google, Microsoft, Amazon e Meta) hanno tutte dovuto affrontare delle cause legali negli ultimi anni.