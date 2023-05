Apple, trimestrale migliore delle attese: cresce di iPhone, soffre Mac ed iPad

Nella notte italiana Apple ha annunciato i risultati trimestrali relativi al Q2 2023, nel corso del quale il colosso di Cupertino ha registrato dati migliori delle attese grazie a 94,8 miliardi di Dollari di guadagni, dai 92,96 miliardi previsti da Wall Street.

A guidare questa trimestrale è stato l’aumento delle vendite di iPhone, mentre hanno risentito della situazione economica mondiale le vendite di Mac ed iPad.

Il profitto netto è stato di 24,1 miliardi di Dollari, comunque in linea con quello di un anno fa quando si era fermato a 25 miliardi. Nonostante l’inflazione che ha intaccato il potere d’acquisto di milioni di persone a livello mondiale, al punto che proprio ieri la Banca Centrale Europea e la FED americana hanno aumentato ulteriormente il costo del denaro, Apple è riuscita a scongiurare una difficile situazione grazie alle vendite di iPhone e dei servizi.

“Siamo lieti di segnalare un record assoluto nei servizi e un record nel trimestre di marzo per iPhone nonostante il difficile contesto macroeconomico. La nostra base di dispositivi attivi ha raggiunto un massimo storico” ha affermato l’amministratore delegato Tim Cook.

La divisione iPhone ha generato entrate per 51,3 miliardi di dollari, ma la performance più incredibile è stata quella dei servizi che nel trimestre di marzo ha generato un fatturato di 20,9 miliardi di dollari. I Servizi hanno generato più entrate rispetto a Mac (7,2 miliardi di Dollari, in calo dai 10,4 miliardi di Dollari). Lo stesso discorso vale anche per la divisione iPad, che è passata da 7,6 a 6,7 miliardi di dollari di entrate.

A questo punto tutti i fari sono puntati verso la WWDC 2023 di Giugno 2023, dove Apple dovrebbe annunciare l’atteso Apple AR.