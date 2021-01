Apple, trimestrale da record: 111,4 miliardi di Dollari di entrate, spicca iPhone 12

Apple ha pubblicato la scorsa notte i risultati fiscali relativi al Q4 2020, nel corso del quale la compagnia ha raggiunto dei traguardi importanti. Negli ultimi tre mesi dello scorso anno, il colosso di Cupertino ha superato i 100 miliardi di Dollari di fatturato La Mela Morsicata ha chiuso il trimestre con 111,44 miliardi di Dollari di entrate e 28,6 miliardi di Dollari di profitti. Per fare un raffronto con il Q4 2019, Apple all'epoca si era fermata rispettivamente a 91.8 e 22,2 miliardi di Dollari. Il CFO Luca Maestri nella relazione osserva che tali numeri sono stati trainati dalla forte crescita dei dispositivi indossabili, ma anche alle vendite di iPhone e servizi, che hanno registrato record in termini di entrate. La ripartizione delle entrate è questa, e sicuramente consentirà agli analisti di effettuare i calcoli del caso per capire le unità vendute: iPhone : 65,6 miliardi di dollari

: 65,6 miliardi di dollari Servizi : 15,76 miliardi di dollari

: 15,76 miliardi di dollari Mac : 8,68 miliardi di dollari

: 8,68 miliardi di dollari Indossabili , smart home ed accessori: 12,97 miliardi di dollari

, smart home ed accessori: 12,97 miliardi di dollari iPad: 8,44 miliardi di dollari Come noto, Apple già da qualche anno non rivela più gli iPhone venduti, ma la tabella presente poco sopra conferma ancora una volta come lo smartphone sia il prodotto più redditizio. Interessante anche l'andamento delle vendite per i Mac ed iPad, che continuano nella loro crescita costante a causa della pandemia, che ha costretto milioni di persone a lavorare e studiare da casa. In un'intervista rilasciata a Reuters, l'amministratore delegato Tim Cook ha confermato che Apple ha registrato delle forti vendite in Cina, dove molti utenti sono passati da Android ad iPhone ed altri hanno acquistato gli ultimi iPhone 12. L'ultimo trimestre dello scorso anno è stato molto importante per Apple, che ha non solo introdotto il nuovo MacBook Air con M1 ma anche la nuova lineup di iPhone 12.