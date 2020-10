Apple: trimestrale da record grazie a Mac e servizi, deludono gli iPhone

Apple nella notte ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale, nel corso del quale ha registrato 64,7 miliardi di Dollari di entrate. L’amministratore Tim Cook ha affermato che il trimestre è stato “guidato dai record di tutti i tempi registrati dai Mac e servizi”.

La divisione Mac ha riportato il fatturato più elevato della sua storia, con 9 miliardi di Dollari, ma sono aumentate del 46% anche le vendite di iPad, rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.

Delude invece la divisione iPhone, ma in questo caso pesa il rinvio dei nuovi iPhone 12 che sono arrivati nei negozi con un mese di ritardo rispetto ai tempi classici. I frutti di tale rinvio, e quindi delle vendite degli smartphone top di gamma 2020, saranno visibili quindi solo nell'ultima trimestrale dell'anno.

Continua a volare anche la divisione servizi, che nel trimestre in questione ha fatto segnare un fatturato di 14,55 miliardi di Dollari, in crescita rispetto ai 12,51 miliardi di Dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, da inizio anno il ramo societario ha fatto registrare un fatturato di 55,77 miliardi di Dollari. A riguardo sarà interessante vedere che impatto avrà l’abbonamento unico Apple One in arrivo oggi, che ha già suscitato l’interesse di molti.

La divisione accessori, che include anche gli indossabili, invece, ha fatto registrare una crescita del fatturato a 7,88 miliardi di Dollari.