Apple trolla (di nuovo) Google con un cartellone pubblicitario

Nelle ultime ore sul web si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che hanno notato il non casuale posizionamento di un nuovo cartellone pubblicitario di Apple, che è stato montato a pochi passi della sede di Sidewalk Labs di Google di Toronto. Oggetto di quello che è stato già definito "un troll" è la riservatezza e privacy degli utenti.

Il cartellone pubblicitario, che vi mostriamo nei tweet ed i post Instagram presente in calce, si focalizza sul tema molto spinoso e caro ad Apple. Ma ciò che salta immediatamente all'occhio è la frase principale: "We're in the business of staying out of yours". Il tutto a pochi metri di distanza dalla compagnia controllata proprio ad Alphabet e che di recente ha svelato il progetto per Toronto.

Difficile pensare sia una coincidenza, soprattutto se si conta che Apple non è nuova ad iniziative del genere. Ad inizio anno, in occasione del CES 2019 di Google, aveva montato un altro cartellone in cui era presente il claim "quello che succede su iPhone, rimane sul tuo iPhone".

Big G di recente ha aumentato il proprio impegno su questo tema, come dimostrato dalla conferenza dell'I/O 2019 in cui ha a lungo parlato del trattamento del dati degli utenti. In generale tutti i giganti della Silicon Valley stanno cercando di riconquistare la fiducia degli utenti, nonostante gli scandali che li hanno coinvolti.

Questa mattina sono anche arrivate le dichiarazioni di Wozniak che ha esortato gli utenti a cancellarsi da Facebook ed Instagram.