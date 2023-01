Apple, ancora troppe segnalazioni false per incidenti su iPhone 14

Forti ondate di segnalazioni false stanno caratterizzando lo strumento implementato da Apple sui suoi dispositivi per il rilevamento di incidenti stradali, al punto da portare l'azienda a lavorare sul problema degli incidenti falsi su iPhone 14, riconoscendone indirettamente l'esistenza.

Dopo le prime notizie in tal senso, nuove segnalazioni giungono direttamente dal Giappone, dove il dipartimento dei Vigili del Fuoco della regione dei Monti Hida, nel distretto di Nagano, ha confermato molteplici episodi di questo tipo.

In particolare, le segnalazioni verificate e rivelatesi false sono arrivate a cavallo tra il 16 dicembre e il 23 gennaio, per 134 chiamate provenienti da dispositivi Apple su un totale di 919 chiamate false ricevute dal servizio d'emergenza.

La ragione di questo innesco dell'utile strumento di emergenza di Apple sarebbe da ricondurre a un fraintendimento da parte dello stesso delle attività sciistiche della zona.

A quanto pare, oltre alle discese sulle piste da sci, un altra attività che causerebbe l'attivazione del servizio d'emergenza sono le montagne russe, a causa dell'alternarsi tra veloci discese e brusche frenate.

Nel caso delle attività invernali, tuttavia, a causa del pesante abbigliamento richiesto e dell'intensità dell'attività, potrebbe venire meno il sistema di annullamento della chiamata che Apple ha sviluppato proprio per evitare che questo accadesse.

Insomma, una gatta da pelare per Apple, per un servizio che comunque si è rivelato determinante in moltissimi casi. L'esempio più recente è quello di due escursioniste salvate da iPhone 14 grazie a Emergency SOS in Canada.