Apple: se avete un iPod Shuffle, una tiktoker vi svela la funzione 'nascosta'

A distanza di ormai quasi un lustro dalla fine della produzione di iPod Shuffle, gli storici lettori MP3 di casa Apple sono trattati alla stregua di veri e propri cimeli. Del resto, tutta la famiglia iPod ha in qualche modo dettato i tempi dell'industria fino all'avvento degli smartphone.

Per questo motivo, ma non solo, non risulta affatto strano che le nuove generazioni possano addirittura ignorare il loro funzionamento, abituati a dare per scontati servizi incredibilmente accessibili e facili da utilizzare come Spotify o lo stesso Apple Music.

A diventare virale nelle ultime settimane sulla piattaforma di video sharing TikTok è stato un breve video che ha come soggetto proprio uno dei piccoli cimeli di Cupertino.

La simpatica tiktoker, il cui video è disponibile in calce alla notizia, ha prima di tutto chiesto se qualcuno dei suoi follower avesse mai visto o sapesse come funzionasse quel "misterioso" dispositivo. In seguito, però, arriva il colpo di genio: un utilizzo semplice quanto geniale di un accessorio che probabilmente non passerà mai di moda, neanche qualora dovesse smettere di funzionare del tutto.

Ma adesso tocca a voi. Custodite ancora gelosamente i vostri iPod Shuffle? Ne avete mai avuto uno? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.