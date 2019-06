Apple a Trump: 'Altri dazi potrebbero causare un crollo delle vendite'

In una lettera inviata al rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, Apple si sofferma nuovamente sulla guerra commerciale in atto con la Cina, e nello specifico sulla nuova tranche di dazi, che potrebbero avere degli effetti disastrosi sulla propria economia.

Il motivo è facilmente intuibile: altre tasse andrebbero ad impattare su quasi tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, MacBook, AirPods ed Apple Watch, facendo schizzare i prezzi e quindi causando un calo delle vendite.

Apple non si sofferma solo sull'aspetto puramente economico delle proprie finanze, ma sostiene che i dazi potrebbero causare la chiusura di negozi americani togliendo lavoro a centinaia di persone.

Fino ad ora la casa della Mela ha più o meno aggirato le tariffe, in quanto il primo decreto di Donald Trump aveva tagliato fuori prodotti come smartphone e portatili, includendo solo accessori e caricabatterie. Nel nuovo documento approvato, invece, l'amministrazione sembra voler tassare i prodotti tecnologici con un'imposta fissa del 25%.

Anche altri produttori di laptop come Dell, HP e Microsoft hanno scritto una lettera in cui manifestano le loro perplessità, precisando che "nuove imposte potrebbero danneggiare i leader tecnologici statunitensi, ostacolando la loro capacità di innovare e competere in un mercato globale".

Ad inizio settimana alcuni rapporti raccontavano di Apple pronta a spostare la produzione dalla Cina.