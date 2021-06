Apple e TSMC preparano la linea a 3 nanometri: avvio produzione nel 2022

Apple e TSMC continuano la loro assidua collaborazione per la produzione di nuovi chip: mentre sono al lavoro sul processo di produzione a 2 nanometri, le due società si starebbero preparando a produrre componenti con processo a 3 nanometri a partire dalla seconda metà del 2022. Cosa comporterà questo avanzamento?

Prima di analizzare i vantaggi di questo avanzamento tecnologico, vediamo i dettagli organizzativi tra il colosso di Cupertino e il produttore taiwanese: il piano a lungo termine di quest’ultimo prevede che la sua tecnologia N3 sarà “la più avanzata al mondo” quando diventerà attiva per la produzione in serie a partire dal terzo o quarto trimestre del prossimo anno.

A beneficiarne in primis sarà dunque Apple per i prossimi chip proprietari che vedremo implementati sui futuri iMac, MacBook e magari iPad e iPhone. Così facendo, rispetto allo standard attuale a 5 nanometri si dovrebbero registrare prestazioni migliorate del 15% e notevoli progressi per quanto riguarda anche l’efficienza energetica, dato che i tecnici del settore prevedono un suo aumento pari al 30%. Insomma, avanzamenti decisamente importanti che TSMC in realtà in parte ha già confermato di voler portare nel futuro dell’industria il prima possibile. Considerata la quantità di clienti che il gigante taiwanese ha, dopo questo approdo in esclusiva per i dispositivi firmati Mela possiamo aspettarci queste novità anche per tantissimi altri prodotti.

Restando nel mondo Apple, la società statunitense continua a guidare il mercato 5G nonostante un calo nel quarto trimestre del 2020.