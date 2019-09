Apple TV+ ad 1,40 Dollari al mese? Si, ma in India

Apple mira a rendere disponibile il proprio servizio di streaming televisivo Apple TV+ ad una platea di pubblico quanto più ampia possibile. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso di Cupertino intenderebbe lanciare la piattaforma anche in India a soli 99 rupie, l'equivalente di 1,40 Dollari al mese.

La cifra è esigua rispetto ai 4,99 Euro che saranno richiesti in Italia, ma anche inferiore rispetto a quelle richieste da Netflix ed Amazon Prime Video, che rappresentano i principali concorrenti nel settore. La scelta di Apple di rendere disponibile il catalogo ad un costo così basso non è casuale e trova riscontro negli oltre 500 milioni di utenti che quotidianamente hanno accesso ad internet dall'India, che è seconda solo alla Cina.

Apple, nel corso del keynote di due giorni fa, ha annunciato che Apple TV+ sarà disponibile dal 1 Novembre e coloro che acquisteranno un nuovo prodotto riceveranno in regalo un anno di sottoscrizione. Durante l'evento è anche stato mostrato il primo trailer di See, la serie con Jason Momoa che si preannuncia essere uno dei principali successi della piattaforma insieme a The Morning Show con Jennifer Aniston.

Il CEO della società ha però anche osservato che il catalogo sarà caratterizzato anche da film e serie tv di terze parti.