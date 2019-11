Apple TV+: il 4K è il migliore del mercato. Superato Netflix in un test

Apple TV+ ha debuttato sabato anche in Italia, ed i vari analisti ed esperti del mercato stanno conducendo le classiche ricerche sul servizio di streaming della società di Cupertino. Un test condotto da Rasmus Larsen di FlatPanelsHD promuove a pieni voti l'esperienza di visione in 4K.

Nel rapporto si legge che Apple TV+ offre la massima qualità di streaming in 4K disponibile nel settore, al punto che ha superato non solo la concorrenza, ma anche la maggior parte dei film presenti in iTunes in termini di bitrate.

"See" ad esempio ha il bitrate più elevato con una media di 29 Mb/s ed un picco di 41 Mb/s. "The Elephant Queen" invece ha registrato una media di circa 26 Mb/s, ed anche "Snoopy in the Space" ha riportato ottimi risultati.

Secondo Larsen, Apple TV+ offre da 1,5 a 2 volte il bitrate tipico di un disco BluRay HD e circa la metà di un disco BluRay UHD.

Per fare un raffronto con il principale concorrente Netflix, il servizio di Reed Hastings sembra raggiungere un massimo di circa 16 Mb/s, anche se richiede una connessione a 25 Mb/s per accedere allo streaming in 4K.

Ricordiamo che Apple TV+ per tutti coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo dopo il 10 Settembre è gratis per un anno. Per tutti i dettagli su come attivarlo, vi rimandiamo alla nostra guida.