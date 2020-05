Apple TV 4K, il lancio è imminente: in arrivo con processore A12X Bionic?

Jon Prosser, noto leaker americano, dopo aver predetto nelle scorse settimane il lancio del MacBook Pro da 13 pollici, rilasciato ufficialmente nei giorni scorsi, ora, ha svelato le specifiche della nuova Apple TV 4K, anche definita Apple TV 6, seguendo l’ordine numerico di rilascio. Secondo il tipster, inoltre, il lancio sarebbe ormai vicino.

Il prossimo prodotto della casa di Cupertino dovrebbe raggiungere una potenza simile a quella dell'iPad Pro 2018, grazie all’implementazione del processore A12X Bionic. Lo spazio di archiviazione invece dovrebbe essere da 64 e 128GB.

La precedente generazione era dotata del processore Fusion A10X, già sufficiente a riprodurre i contenuti 4K HDR. L'aggiunta dell’A12X Bionic potrebbe essere legata allo sviluppo della piattaforma Apple Arcade. I titoli più recenti richiedono infatti una maggiore potenza di elaborazione grafica.

Ad esempio, Apple ha deciso di inserire sull'iPhone SE 2020, il processore più potente mai realizzato, l’A13 Bionic, pur essendo un dispositivo di fascia media e dal costo decisamente più contenuto rispetto ai nuovi iPhone 11. Ci aspettiamo che la stessa scelta venga fatta anche per gli altri dispositivi destinati ad essere annunciati nel corso dell’anno.



Qualora sulla nuova Apple TV non dovesse trovar spazio l’A12X Bionic, annunciato nel 2018 insieme ad i nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, Apple potrebbe optare per ll’A12 Bionic già visto sugli iPhone XR, XS ed XS Max. A livello software, dovremmo trovare anche le funzioni Screen Time ed una nuova modalità bambini.