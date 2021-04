Apple TV 4K si rinnova: nuovo telecomando, più potente, e si calibra con iPhone

C'è stato spazio anche per Apple TV durante il keynote di Aprile di Apple. La compagnia di Cupertino ha infatti svelato la nuova generazione di Apple TV, che rispetto ai modelli attualmente disponibili in commercio è più potente e caratterizzata da novità di rilievo.

Innanzitutto, sotto la scocca troviamo il processore A12 Bionic che abbiamo visto all'opera sugli iPad. Tuttavia, il cambiamento più profondo riguarda il telecomando che è stato completamente riprogettato.

Proprio come un iPhone, include un tasto laterale (per attivare Siri) e combina tasti fisici ed un trackpad che permette di scorrere l'interfaccia grafica di tvOS. A livello di materiali è totalmente in alluminio ad impatto zero sull'ambiente.

Un'altra funzione che è stata mostrata nel corso dell'evento permette di utilizzare l'iPhone come sonda per calibrare i colori di Apple TV 4K: utilizzando il sensore di luminosità di iPhone, la Apple TV confronta il bilanciamento del colore con le specifiche standard del settore utilizzate dai cineasti di tutto il mondo. Di conseguenza, adatta automaticamente l'uscita video per offrire colori più precisi ed un contrasto migliorato, senza che gli utenti debbano regolare le impostazioni del televisore.

Ovviamente, il set top box è compatibile con AirPlay e Dolby Vision di iPhone: ciò vuol dire che i video girati con iPhone 12 Pro possono essere visualizzati in Dolby Vision a 60 fps sulla nuova Apple TV.

La disponibilità è prevista a maggio in due varianti: 179 Dollari per quella con 32 gigabyte di storage, e 199 Dollari per quella da 64 gigabyte.



Aggiornamento ore 20:59 20/04/2021: sono arrivate le informazioni ufficiali relative a prezzo e disponibilità in Italia. Apple TV 4K con 32GB di memoria costa 199 euro, mentre il modello da 64GB ha un prezzo di 219 euro. I preordini partiranno dal 30 aprile 2021, mentre l'effettiva disponibilità inizierà dalla seconda metà di maggio.