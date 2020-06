Apple TV 6 verrà annunciata a settembre 2020 con evento mozzafiato?

In occasione del WWDC 2020 keynote Apple ha deciso di non mostrare al pubblico la nuova Apple TV 6 attesa per il 2020. Questa decisione presa all’ultimo minuto però non deve spaventare gli appassionati. Come detto da alcuni tipsters sui social, Apple TV 6 verrà presentata in un'altra occasione, magari assieme a iPhone 12.

L’utente Twitter Jioriku crede infatti che il lancio avverrà a settembre, quando verrà anche presentata la nuova serie iPhone 12 tra cui un modello 4G-only da 490 Euro esentasse. Se l’azienda confermerà queste voci, ci si dovrà aspettare un evento veramente sensazionale.

Altre informazioni diffuse online parlano di un’Apple TV 6 con A12X Bionic, ovvero lo stesso SoC di iPad Pro 2018, ma dalle performance più elevate grazie a migliorie nel sistema di raffreddamento.

Si parla anche di diversi modelli di Apple TV 6 suddivisi per spazio di archiviazione: si crede che verranno lanciate due varianti rispettivamente da 64GB e 128GB, ma non c’è ancora niente di certo. Altre voci ancora dicono che sarà possibile vedere persino un controller per gaming su Apple TV, in attesa del lancio di nuovi titoli su Apple Arcade.

A livello software invece dovrebbero arrivare le funzioni Screen Time e modalità inedite per i bambini.