Apple TV, addio a Facebook Watch: l'app non funzionerà più

Nel corso degli anni la piattaforma per l'intrattenimento domestico di Apple si è evoluta e ha convinto, complice una discreta selezione di app e produzioni originali convincenti, come evidenziato nella nostra recensione di Scissione.

Nel prossimo futuro, però, le cose potrebbero cambiare drasticamente per un aspetto in particolare: il supporto a Facebook Watch è stato sospeso.

Si tratta dell'applicazione per dispositivi Apple TV pensata per guardare video e dirette dalla piattaforma blu direttamente sul proprio televisore, non più raggiungibile secondo quanto riportato da alcuni utenti e poi confermato dai ragazzi di 9to5Mac.

A quanto pare, dopo l'ultimo aggiornamento Facebook avrebbe sospeso del tutto lo sviluppo della sua applicazione per tvOS, nonostante quest'ultima sia ancora disponibile sull'App Store.

Aprendo l'applicazione, comparirebbe un messaggio secondo cui il servizio non è più disponibile, con il suggerimento di utilizzare il browser per accedere alla piattaforma social.

Al netto dei trascorsi tra i due colossi in merito alla privacy, la motivazione sarebbe da ricercare semplicemente in ragioni di mercato. Dopotutto, nonostante la sua indiscussa qualità, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Apple TV 4K 2021, il set-top-box di Cupertino non sarebbe tra i più diffusi nella popolazione e già altre aziende hanno iniziato a operare nella stessa direzione.