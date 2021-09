Apple TV: l'aggiornamento a tvOS 15 arriverà a breve, ma senza SharePlay

Apple ha confermato il 20 settembre come data di uscita dell'aggiornamento a tvOS 15 per Apple TV: la data non è casuale, perché lo stesso giorno verranno rilasciati anche iOS 15 e WatchOS 8.

L'aggiornamento garantirà ad Apple TV una serie di nuove feature, ed è pensato appositamente per le Apple TV 4K 2021, messe sul mercato lo scorso aprile. Tra le funzioni che dovevano essere incluse in tvOS 15 figura anche SharePlay, che permette a più utenti di guardare insieme film e serie TV tramite chiamata FaceTime, sincronizzando automaticamente lo streaming su tutti i device collegati.

Purtroppo, però, Apple ha confermato che SharePlay non arriverà insieme a tvOS 15 su Apple TV, ma sarà pubblicato con un futuro aggiornamento di sistema. Lo stesso discorso vale anche per gli iPhone, su cui la nuova feature doveva essere implementata con iOS 15. La casa di Cupertino non si è sbilanciata nel dare una data o una finestra di lancio di SharePlay, il che fa pensare che dovremo aspettare ancora qualche mese per utilizzarlo.

L'aggiornamento a tvOS 15 rimane comunque corposo: tra le principali novità figurano un rework della funzione discovery dell'app Apple TV, che aggiunge le sezioni "For All of You", che comprende titoli destinati a tutta la famiglia, e "Shared with You", che contiene film e serie TV consigliati da altri utenti tramite l'app Messaggi. Il nuovo sistema operativo permetterà di collegare facilmente le AirPods ad Apple TV, mentre verrà introdotto il supporto alla feature "Spatial Audio" per AirPods Pro e AirPods Max. Infine, l'aggiornamento migliorerà il supporto di Apple TV per HomeKit, permettendole di collegarsi con più telecamere di sicurezza e di visualizzarle insieme sullo schermo.

Se volete provare subito tvOS 15, potete aggiornare Apple TV alla Release Candidate di tvOS 15. Se siete indecisi sull'acquisto di una nuova Apple TV, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Apple TV 4K 2021.