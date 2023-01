Apple TV e Apple Music arrivano su Windows 11: iTunes è a un passo dalla pensione

Già a ottobre, Apple aveva annunciato una serie di app per Windows 11 in arrivo con il nuovo anno: tra queste vi sarebbero state Apple Music, Apple TV e un programma per la gestione delle foto di iCloud. Ebbene, nelle scorse ore Apple Music e Apple TV sono arrivate sul Microsoft Store, benché solamente in versione beta.

L'idea alla base di queste applicazioni è quella di soppiantare l'applicazione di iTunes, considerata vetusta da molti utenti e il cui funzionamento, in diversi frangenti, si è rivelato decisamente claudicante negli ultimi anni. Sfortunatamente, però, visto che l'app Foto di iCloud non è ancora stata rilasciata, non è ancora giunto il momento di disinstallare iTunes dal vostro computer.

In ogni caso, sia Apple TV che Apple Music sono state pensate per consumare meno RAM e CPU di iTunes e sono state modellate sulle rispettive app per macOS, benché con un'interfaccia leggermente rivista per essere in linea con quella del sistema operativo di Microsoft.

Ovviamente, Apple TV servirà per vedere film e serie TV, compresi quelli presenti nel servizio in abbonamento Apple TV+, quelli acquistabili o a noleggio sul marketplace di iTunes, e i programmi di Apple TV Channels. I contenuti potranno essere trasmessi anche in risoluzione 4K HDR.

Per quanto riguarda Apple Music, invece, il software ha le stesse feature già presenti su macOS, con la differenza che mancano per ora il supporto al Dolby Atmos e alla trascrizione live dei testi delle canzoni. Tutti i contenuti già presenti su iTunes verranno poi trasferiti in automatico sulla nuova app Apple Music alla prima apertura, in modo da permettervi di conservare le vostre playlist e i vostri album nel passaggio da un software all'altro.

Stranamente, Apple Music non supporta i podcast e gli audiolibri, perciò per accedere a questi ultimi sarà necessario continuare ad utilizzare l'app di iTunes, per la quale il colosso di Cupertino ha già annunciato l'arrivo di un update nei prossimi mesi. Parallelamente, invece, Apple dovrebbe rilasciare Apple Music Classical nel 2023, completando la sua offerta per audiofili.

Accanto ad Apple TV e Apple Music, la Mela Morsicata ha pubblicato anche l'app Apple Devices: si tratta in questo caso di un software "di servizio", che svolgerà alcune delle funzioni di collegamento tra PC e iPhone o iPad già proprie di iTunes: in particolare, il programma permetterà di sincronizzare, effettuare il backup e il ripristino dei device Apple compatibili tramite PC.