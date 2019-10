Apple TV apre le porte alla prima app di Amazon Music

Secondo un recente rapporto di YouGov, più del 40% degli utenti vorrebbe utilizzare il proprio smart TV per ascoltare musica. Seguendo questa indicazione Amazon ha pubblicato la sua prima applicazione musicale per Apple TV.

A partire da ieri infatti, è possibile scaricare l'app di Amazon Music direttamente dall'App Store di Apple TV. Il servizio è compatibile con Apple TV 4K e Apple TV HD con sistema operativo tvOS 12.0 e successivi. I paesi che possono effettuare il download per il momento sono Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Messico, Giappone, India, Australia, Brasile, Canada e Nuova Zelanda. Tutto quello che serve è un abbonamento ad Amazon Prime Music o Amazon Music Unlimited.

Una volta effettuato il download e avviata l'app, basterà collegare l'account di Amazon tramite il classico codice a sei cifre. Amazon Music app permette l'utilizzo di tutta la libreria musicale inclusa con l'abbonamento Amazon. Interessante l'opzione con la quale trasformare la propria TV in un "karaoke", grazie ai testi che scorrono a tutto schermo. Al momento non è possibile usufruire del servizio Amazon Music HD (di cui potete leggere uno speciale qui) in quanto Apple TV non supporta il formato scelto da Amazon. Un altro limite è quello dell'incompatibilità con i dispositivi Alexa, mancanza che non viene colmata, per il momento, neanche da Siri. Vi terremo aggiornati su eventuali evoluzioni!