Apple TV+ arriva il 1 Novembre a 4,99 Dollari al mese

E’ da poco cominciato il keynote autunnale di Apple, ed iniziano ad arrivare i primi annunci. Come di consueto, il colosso di Cupertino ha aperto le danze con gli annunci dal fronte software, che seguono quelli della WWDC 2019. Dopo Apple Arcade, che debutterà il 19 Settembre, la casa della Mela è passata ad Apple TV+.

Tim Cook si è focalizzato sul riscontro ottenuto dal Morning Show, la serie tv con Jennifer Aniston, il cui trailer è uno dei più visti della storia recente. Successivamente, il CEO ha introdotto il primo trailer di See, lo show con Jason Momoa di Game of Thrones che vede la collaborazione, tra gli altri, del registra di Hunger Games ed il creatore di Peaky Blinders.

Cook ha osservato che il catalogo di Apple TV+ non sarà caratterizzato anche da film e serie tv di terze parti.

I primi show saranno disponibili a partire dal 1 Novembre, e saranno seguiti da altri Apple Originals.

L’abbonamento mensile costerà 4,99 Dollari, anche per i piani familiari. Ma non è tutto, perché coloro che acquisteranno un nuovo iPad, iPhone, Apple TV o computer Mac avranno in regalo un anno di Apple TV+.

Il servizio di streaming sarà accessibile tramite l’applicazione dedicata, anch’essa disponibile dal 1 Novembre.



Aggiornamento 21:50 10/09/2019: È stato aperto il sito ufficiale italiano. Apple TV+ arriverà anche in Italia a partire dal 1 novembre 2019 a un prezzo di 4,99 euro al mese.