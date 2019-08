Apple TV+ arriva a novembre a 9,99 Dollari ed un mese gratis?

Si continua a parlare di Apple TV+, la piattaforma di streaming su cui Apple sta investendo tanto, come spiegato in alcuni rapporti pubblicati quest'oggi. Una nuova indiscrezione trapelata su Bloomberg riferisce che il servizio sarà lanciato a Novembre ad un costo mensile di 9,99 Dollari.

Il rapporto rileva anche che l'azienda di Cupertino offrirà una prova gratuita di un mese, in modo da consentire agli utenti di ottenere un assaggio dei 14 show originali che sono stati mostrati durante la presentazione di inizio anno. Alcuni di questi dovrebbero essere disponibili al day one, mentre altri saranno aggiunti successivamente.

Lo show di punta dovrebbe essere "The Morning Show", la serie tv drammatica con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell.

Tornando al prezzo, qualora l'indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, potrebbe essere leggermente più alto rispetto al piano base dei concorrenti. Amazon Prime Video offre lo streaming gratuitamente agli abbonati Prime, mentre Netflix ha un costo di 7,99 Euro per il piano base. Disney+, invece, negli Stati Uniti partirà da 6,99 Dollari al mese per arrivare a 13 Dollari al mese per il piano top.

Apple però sta puntando molto su TV+, che rientra nella nuova strategia societaria attraverso cui mira ad aumentare le entrate generate dai servizi.

Non è da escludere che la data di lancio venga annunciata durante il keynote di presentazione dei nuovi iPhone.