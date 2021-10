Apple TV+ arriva su Sky Q in Italia: lancio atteso nei prossimi mesi

Dopo il lancio del TV Sky Glass a inizio ottobre, Sky e Apple oggi annunciano un nuovo accordo pluriennale che porterà al lancio di Apple TV+ su Sky Q nel corso dei prossimi mesi. Il servizio di streaming premium del colosso di Cupertino arriverà anche in Italia tramite la medesima piattaforma.

Grazie a questo accordo tra le due parti, gli abbonati situati in Italia Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria potranno accedere a tutte le produzioni originali Apple TV+, tra cui Trying, Ted Lasso – la serie comedy pluripremiata agli Emmy Awards – Slow Horses con il premio Oscar Gary Oldman, The Essex Serpent con Claire Danes e Tom Hiddleston, oltre ai documentari The Year Earth Changed e Tiny World.

Non mancheranno poi tutti gli altri contenuti proposti da Apple sul suo servizio in streaming lanciato nel novembre del 2019. L’intero catalogo sarà accessibile tramite il box Sky Q, per garantire il massimo intrattenimento a grandi e piccini.

Apple TV+ verrà integrata nell’esperienza Sky assieme ad altre app per vedere contenuti in streaming, come ad esempio Disney+, Netflix e Amazon Prime Video. Dana Strong, Group Chief Executive di Sky, ha dichiarato quanto segue: “Con l'aggiunta di Apple TV+ i nostri abbonati avranno la possibilità di godere di produzioni fenomenali come The Morning Show, Trying and Ted Lasso, oltre ai nostri premiati Sky Original e ai migliori contenuti e app dei nostri partner, tutti su Sky Glass, la streaming TV di Sky, o su Sky Q, il nostro decoder Sky leader di mercato”.

Sempre a proposito di Sky, ecco le serie TV da non perdere a novembre 2021.