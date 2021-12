Apple TV+ arriva sui TV Panasonic: la lista dei modelli compatibili

L'applicazione ufficiale di Apple TV+, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino, è arrivata in Europa anche su alcuni modelli di TV Panasonic. Ad annunciarlo lo stesso produttore ti televisori, in un comunicato in cui fa il punto sui modelli compatibili.

L'applicazione può essere installata sui modelli dei televisori Panasonic 4K lanciati a partire dal 2017 e dotati del sistema operativo My Home Screen. Nella fattispecie, sono compatibili i televisori con prefisso EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ e JX.

In questo modo, gli utenti che desiderano accedere al catalogo di produzioni Apple TV+ dal proprio TV Panasonic, non dovranno affidarsi a dongle esterni o ad Apple TV.

Per chi non conoscesse il catalogo di Apple TV+, al suo interno sono presenti tutte produzioni originali della compagnia di Cupertino, tra cui figura l'apprezzata Ted Lasso che ha fatto il pieno di Emmy 2021, ma anche "The Morning Show" con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, senza dimenticare i film come Finch con Tom Hanks che ha fatto registrare il miglior debutto di sempre. Tra le nuove serie figurano "The Shrink Next Door" che è interpratata da Will Ferrell e Paul Rudd, o il documentario inedito di Peter Jackson sui Beatles, "Get Back" che racconta gli ultimi giorni della band di Liverpool.