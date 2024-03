Apple TV+ come Netflix e Disney+: in arrivo un abbonamento economico con pubblicità?

A quanto pare, anche Apple potrebbe presto seguire la strada tracciata da altri servizi di streaming come Netflix e Disney+, lanciando un abbonamento per la propria piattaforma Apple TV+ con prezzo più basso e pubblicità.

L’indiscrezione è stata pubblicata dal Business Insider, secondo cui a confermare il piano ci sarebbe una recente assunzione messa a segno da Apple, che ha messo sotto contratto Joseph Cady, che ha lavorato come dirigente del comparto pubblicitario di NBCUniversal per 14 anni. Cady dovrebbe lavorare con Winston Crawford, l’attuale responsabile della divisione societaria che si occupa della vendita di spazi pubblicitari per Apple a livello globale.

Proprio il team di TV+ di Apple fa capo a Crawford, il quale insieme a Todd Teresi (capo della divisione pubblicitaria della società di Cupertino) ha contribuito alla realizzazione dell’accordo con la MLS.

Tra le altre assunzioni eccellenti, che potrebbero aver confermato i piani di lanciare un abbonamento con pubblicità, ci sono anche quelle di Chandler Taylor, ex account manager per le pubblicità video di Peacock, Jacqueline Bleazey del team che si occupa degli annunci per FanDuel, e Jason Brum che ha lavorato per DirectTV ed NBCUniversal.

Al momento non è chiaro quando potrebbe vedere la luce questo nuovo abbonamento. Apple TV+ in Italia ha un costo di 9,99 Euro al mese ed è incluso nell’abbonamento Apple One. Secondo delle indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi, Apple punterebbe ai diritti tv della Formula 1 per Apple TV+.