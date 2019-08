Apple TV è il terzo device più popolare per i contenuti in streaming

Sebbene Roku domini la classifica dei mezzi usati per la visualizzazione di contenuti in streaming, seguita da Amazon FireTV, Apple TV ha sorpassato le console da gaming per diventare il terzo device più popolare tra gli utenti.

Secondo un report di Conviva, tra il Q2 2018 e il Q2 2019 le ore di visualizzazione in streaming sono più che raddoppiate con un incremento del 130% dei dispositivi connessi.

Il report sottolinea come Roku domini ancora il segmento nonostante sia presente in pochi mercati (in Italia, per esempio, non è ancora arrivato). Roku ha conquistato il 55% del totale di ore guardate seguita da Amazon FireTV a quota 17%.

Conviva dice anche che la qualità della visione da TV è migliorata notevolmente con un incremento del 48% nel buffering, il 6% nella pulizia dell’immagine e con una riduzione del 34% negli errori di caricamento. La visione da dispositivi mobile conquista il 23% dello share con l’iPhone in testa.

Nell’ultimo anno però Apple TV ha sorpassato XBOX e Playstation diventando il terzo device più popolare tra gli utenti con il 10% di ore visualizzate, crescendo del 129% rispetto all’anno precedente. Considerando che questa soluzione è disponibile solo come “box” (mentre Roku è integrata in molte TV americane e inglesi), il risultato è notevole.

Conviva specifica anche che la qualità offerta da Apple sembra essere migliore, con una media di bitrate che si attesta sui 6.96 Mbps contro i 5.34 della concorrenza.

Il lavoro di Apple sembra andare per il verso giusto e con i nuovi investimenti destinati ad Apple TV+, punta a conquistare una fetta di mercato ancora maggiore. Non resta che attendere i risultati.