Apple TV, un glitch di un'app ha bloccato la semifinale degli Europei agli inglesi

L'11 luglio 2021 ci sarà l'attesa finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Le semifinali che hanno portato a questa partita sono state particolarmente emozionanti, ma a quanto pare alcuni britannici non sono riusciti a vedere i momenti salienti su Apple TV. Infatti, un glitch di un'applicazione ha bloccato la visione a molti utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iMore, nonché come segnalato dagli utenti su Twitter, il 7 luglio 2021 i britannici stavano guardando la partita tra Inghilterra e Danimarca, che la prima ha vinto per 2 a 1, quando l'applicazione ITV Hub ha smesso di funzionare. A schermo si leggeva: "Whoops, cos'è andato storto? Ci scusiamo, sembra esserci un problema con ITV Hub. Sappiamo che questo è dirompente, ma per favore prova più tardi". Inutile dire che non sono stati in pochi coloro che non l'hanno presa bene.

Considerate infatti che ITV era l'unico canale per vedere la partita per i britannici. Inoltre, stando ad alcune segnalazioni, alcuni di coloro che hanno provato a riconnettersi tramite Apple TV, in modo da tornare a vedere cosa stava succedendo tra Inghilterra e Danimarca, hanno dovuto vedere ulteriori spot pubblicitari prima di riuscire a "sistemare" il problema.

La natura del "grattacapo" non è stata svelata, ma il profilo Twitter ufficiale di ITV Hub ha confermato il problema. Alcuni affermano che probabilmente l'elevato numero di utenti connessi abbia messo a "dura prova" l'applicazione.