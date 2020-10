Apple TV+ gratis fino a Febbraio 2021: Apple estende la prova gratuita

Interessante notizia dal fronte Apple TV+. Secondo quanto riportato da TechCrunch, il colosso di Cupertino starebbe informando gli utenti della decisione di estendere il periodo di prova gratuito fino a Febbraio 2021, per coloro che stanno godendo della prova promozionale regalata lo scorso anno in occasione del lancio della piattaforma.

Il redattore della testata afferma di aver ricevuto comunicazione dal colosso di Cupertino che tutti gli abbonamenti gratuiti in scadenza tra il 1 Novembre 2020 ed il 31 Gennaio 2021, saranno prorogati a fine Febbraio 2021.

Le motivazioni della decisione non sono chiare, ma almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo non sono giunte comunicazioni ufficiali per il mercato italiano. Chi vi scrive infatti ha un abbonamento gratuito in scadenza il 18 Novembre 2020 ed anche verificando attraverso la sezione “Abbonamenti” dell’App Store, non ha riportato alcuna modifica o estensione.

Ovviamente la nuova novità si applicherà anche a coloro che acquisteranno un nuovo dispositivo.

Gli abbonati che hanno pagato l’abbonamento mensile, invece, saranno rimborsati sotto forma di credito aggiunto all’account, ma a riguardo le informazioni non sono molto chiare.

Apple comunque dovrebbe informare gli interessati nelle prossime ore attraverso una mail. Probabile che la decisione sia stata presa in concomitanza con il lancio dell’abbonamento unico Apple One.