Apple TV HD va in pensione: come riconoscere i modelli 'vintage'

Mentre Apple TV accoglie tvOS 16, pare che Apple stia per rendere vintage un nuovo prodotto legato alla sua serie di set top-box per il televisore. In particolare, il 30 luglio sarà pensionata la Apple TV HD, rilasciata da Cupertino nel 2015.

La notizia era già emersa lo scorso giugno, quando abbiamo scoperto che iPad Pro e Apple TV HD sarebbero diventati vintage nel giro di qualche mese grazie ad un memo interno di Apple riportato dai colleghi di Macrumors. Ad ogni modo, la Apple TV HD va in pensione dopo sette anni di onorato servizio.

Per fare chiarezza, vi ricordiamo che ad essere inserita nella lista dei prodotti vintage è solo la Apple TV HD uscita nel 2015 e dotata di Siri Remote di prima generazione. Se avete una Apple TV con Siri Remote, vi basterà semplicemente dare un'occhiata al pulsante "menu" del telecomando: i modelli dal 2017 in poi, infatti, hanno una sorta di "anello" bianco attorno al pulsante, che invece manca nella versione 2015 del dispositivo.

Il passaggio di un prodotto a "vintage" ha alcune pesanti implicazioni per il device: esso, infatti, non può essere riparato da Apple o dai rivenditori terzi convenzionati con quest'ultima, a meno che essi non abbiano in casa delle parti di ricambio adatte al lavoro da svolgere. La disponibilità delle parti per i prodotti vintage, tuttavia, non è garantita da Apple.

Un device, solitamente, diventa vintage dopo cinque anni dalla fine della sua vendita da parte di Apple: nel caso dell'Apple TV HD, le sue vendite sono terminate nel 2017, quando il colosso di Cupertino ha iniziato a proporre la seconda generazione del device (quella con il Siri Remote dotato di "anello", per intenderci). Intanto, pare che una nuova Apple TV sia in arrivo nel 2022: il dispositivo dovrebbe avere un chip A14 e 4 GB di RAM.